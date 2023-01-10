Lefkoşa’da çalınan motor, Mağusa’da bulundu, 1 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Lefkoşa’daki bir cafenin arka kısmından 11 Aralık’ta çalınan paket servisi motor, 9 Ocak’ta Mağusa’da bulundu. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Arif Özyürekliler, yaşananları aktardı. Polis, 11 Aralık 2022 tarihinde zanlı H. A. tarafında Lefkoşa'da bir cafeye ait paket motorunu, işletmenin tarafından sirkat edildiğini anlattı. Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının tutuklandığını söyledi. Alınması gereken kamera kayıtları temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu kaydeden Polis, zanlının poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.