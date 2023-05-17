Lefkoşa’da “bisiklet hırsızı çete” çökertildi

4 bisiklet çaldılar, 2’si aranıyor…

Lefkoşa’da toplamda 4 bisiklet çalıp, piyasa değerinin altında satan ve söz konusu bisikletleri satın alan 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru, İ.S., A.A. ve M.B. isimli zanlıların; “Sirkat”, “Sahtekarlıkla Para Temini” ve “Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, İ.S. ve A.A. isimli zanlıların Mart – Nisan ayları arasında toplamda 4 bisiklet çalıp, M.B. isimli şahsa, piyasa değerlerinin altında sattıklarını anlattı.

Polis, apartmanların giriş ya da merdiven katlarından çalınan bisikletlerden birinin 1250 Euro, bir diğerinin ise 10 bin TL değerinde olduğuna dikkat çekti, iki bisikletin hala aranmakta olduğunu belirtti.

Polis, zanlı M.B.’nin ise “Hırsızlık Mal Kabulü” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

İ.S. ve A.A. isimli zanlıların, çaldıkları bisikletleri M.B. isimli zanlıya piyasa değerinin altında sattıklarının tespit edildiğini aktaran polis; 1250 Euro değerindeki bisikletin 900 TL’ye, 10 bin TL değerindeki bisikletin ise 1800 TL’ye M.B. tarafından satın alındığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve iki bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca henüz bir bisikletin tespit edilemediğini ve alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, ayrıca İ.S. ve A.A.’nın vermiş oldukları yazılı ifadelerinde zanlıya sirkat ettikleri ve 250 TL karşılığında sattıkları markası meçhul bisiklet daha olduğunun öğrenildiğini ancak henüz konu bisikletin sahibine ulaşılmadığını, bisikletin ise bulunmadığını söyledi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyip, ilk aşamada 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.