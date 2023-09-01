Lefkoşa’da bir işletme sahibine ölüm tehdidi: 4 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyeri sahibinin cep telefonuna, 20 bin Dolar para vermesi için tehdit mesajı attığı gerekçesiyle M.P, M.K, B.E. ve H.Ç tutuklandı.

Polis Bülteni’nde yer alan bilgiye göre; 4 zanlı, 30 Ağustos’ta bir işyerine giderek, aradıkları sorumlunun içerde bulunmaması ve telefoniyen kendisine ulaşılamaması üzerine sinirlendiğini, akabinde çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü kırdı.

Söz konusu zanlılar, iş yeri çalışanına şiddet tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Zanlıların, akabinde işletme sahibinin kullanımındaki telefonun WhatsApp hattına, 20.000 ABD doları para vermeleri yönünde tehdit mesajları göndererek, öldürme tehdidinde bulundu.