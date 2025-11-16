Lefkoşa’da bıçaklı saldırı: Yüzünden yaralandı, şikayetçi olmadı
Lefkoşa’da bir kişi bıçakla yüzünden yaralandı. Bıçaklı saldıran tutuklandı, yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi, şikayetçi olmayacağını belirtti.
Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi gecesi saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.N'nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmında kesi açılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.
Polis, zanlının Pazar gün Lefkoşa' da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlandığını ifade etti.
Polis, soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.
Polis, müştekinin şikayetçi olmadığını vurgulayarak, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.