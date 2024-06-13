Lefkoşa'da bazı kanalizasyon hatları yenileniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehrin kanalizasyon altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmaları çerçevesinde iki cadde ve bir sokaktaki kanalizasyon hatları yenileniyor.

“Lefkoşa Eski Ana Taşıyıcı Hattı Yenileme Projesi (Trunk E)" kapsamında Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ile Bedrettin Demirel Caddesi ve Gültekin Şengör Sokak'taki Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yenileme çalışmalarının başlayacağı kaydedildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Nisan ayında imzalanan 4,5 milyon Euro (156 Milyon TL) “Kısmi Hamitköy ve Dumlupınar Kanalizasyon Projesi” ardından bugün AB finansmanıyla UNDP tarafından yürütülecek “Lefkoşa Eski Ana Taşıyıcı Hattı Yenileme Projesi (Trunk E)" için LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda imzalar atıldı.

1986 yılında yapılmış ve artık kullanılamaz halde olan ana taşıyıcı hattın tamamının yenilenmesi için yapılacak projeye UNDP adına UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ve ihaleyi alan müteahhit firma adına MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. temsilcisi Sercan Özkaraman imza koydu.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Judit Rozsa ve UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov da konuşma yaptı.

Rozsa: “Projenin Lefkoşa için hayati önem taşıdığının farkındayız”

Judit Rozsa yaptığı konuşmada çok önemli bir sözleşmeye imza atıldığını, teknik zorluğu yüksek bu proje ile yıpranmış boruların yenileneceğini ifade etti.

Harmancı: “Şehrin hem bugünü hem de geleceği açısından hayati bir projeye daha başlıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AB ve UNDP’yi evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek tüm Lefkoşa’ya hizmet edecek bu zor projenin kendilerini şehrin hem bugünü hem de geleceği açısından mutlu etmekte olduğunun altını çizdi.

Harmancı “Çok yoğun bir iş merkezinde yer alan projeden etkilenecek iş yerleri ve bölge halkı ile birlikte şehirde yaşayan herkese projenin önemini ve hayatlarını uzun süre boyunca nasıl geliştireceğini paydaşlarımızla aktaracağız. Projenin hayati önem taşıdığı için hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlayan AB ve UNDP’ye teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Khaydarov: “Bu proje sadece Lefkoşa için değil, tüm Kıbrıs için önemli bir projedir”

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov da “Proje, sağlıklı suya erişim ve hijyene erişim gibi BM değerleri taşıyor. Bu proje sadece Lefkoşa için değil, tüm Kıbrıs için önemli bir projedir. Dereboyu başta olmak üzere Başkent Lefkoşa’da vakit geçirmekten keyif alan tüm Kıbrıslıların hayatına dokunacaktır. Bu projeyi hazırlayan teknik ekiplere teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışma ortaya çıkardılar ve son olarak sizlere ortaklığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ana hatta yenileme çalışmaları başlıyor, ev bağlantıları standartlara uygun hale getiriliyor

Proje kapsamında Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ile Bedrettin Demirel Caddesi ve Gültekin Şengör Sokak üzerindeki Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yenileme çalışmaları başlıyor. Proje kapsamında hem ciddi hasarlar görüp zaman zaman çeşitli çevresel sorunlara da neden olan hattın boruları modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü ve güvenli bir altyapı oluşturulacak hem de mevcut ev bağlantıları yenilenip standartlara uygun hale getirilecek.