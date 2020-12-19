Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam yapılan denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde ise, 2 bin araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edildi.