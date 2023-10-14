Lefkoşa’da aracın çarptığı yaya yaralandı

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Cuma akşamı bir salon araç karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.Kazada yaralanan yaya 21 yaşındaki Monzır Faroug Hassan Arman, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te gözetim altına alındı.Kaza, 38 yaşındaki Can Sanıl’ın, yönetimindeki MT 821 plakalı araç ile dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Maça kızı önlerine geldiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Arman’a çarpması sonucu gerçekleşti.Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.