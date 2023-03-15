Lefkoşa'da araç, yayaya çarptı: 15 yaşındaki Sultan yoğun bakımda!
Lefkoşa’da, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde aracın çarptığı 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.
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Lefkoşa’da, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde aracın çarptığı 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi.
28 yaşındaki Mihriz Tüncer, yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile seyrettiği sırada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz’e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Cengiz, yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası, Sultan Hatice Cengiz, Sultan