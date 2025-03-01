Lefkoşa'da araç yangını

Küçükkaymaklı'da Şht. Aygün Yusuf Sokak üzerinde seyir halindeki LA 077 plakalı araçta, yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; aracın motor kısmındaki plastik aksamlar, elektrik aksamları, motor kısmındaki üst kaput, sol ve sağ çamurluk ile ön tekerlekler ve sağ ön kapı yandı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.