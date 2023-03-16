Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 10-14 Mart tarihleri arasında 6 farklı evin bahçesinden 17 boş tüp gaz (mutfak tüpü) çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen E.K.(E-55), M.A.(E-21) ve A.H.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Mağusa’da uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E.C.I.(K-28) ve W.O.I.’nin (E-27) tasarrufunda uyuşturucu bulundu.

Polis MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 51 hap, yaklaşık 250 miligram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücüyü emare olarak aldı.

Kavgada bir kişinin üç parmağı kırıldı

Mağusa’da bugün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-30) ile M.D.F.(E-24) bir taraf, T.Ö.(E-32) diğer taraf olmak üzere kavga ettikleri sırada M.K.’nin sağ elindeki üç parmağı kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.