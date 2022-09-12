Lefkoşa yine koktu! LTB: “Kaynağını bulmaya çalışıyoruz”

Lefkoşa’nın üzerinde hakim olan ve sosyal medyada da gündem olan kötü koku, vatandaşı bezdirdi.

Kokunun kaynağının tespiti için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, “Kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Her yıl gündeme gelen bir gübre konusu var, onunla ilgili mi araştırıyoruz. Bu durumdan şüpheleniyoruz.” dedi.

“Kokunun kaynağı belediye değil” diyen Özgüvenli, ilk tespitlerinde kokunun Gönyeli çemberine kadar hissedilen bir durum olduğunu anlattı.

Belediyeye çok sayıda şikayet gittiğini belirten Özgüvenli, “Kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Her yıl benzer dönemlerde yaşanıyor ama net bir cevap veremeyiz. Kesin tespit yapılınca açıklama yapılacak” şeklinde konuştu.

Çiftliklerden çıkan gübre kokusu mu?

Hatırlanacağı üzere, Yılmazköy, Alayköy ve Gönyeli bölgesi başta olmak üzere Başkent Lefkoşa ve çevresini de etkisi altına alan, son yıllarda, hemen hemen aynı dönemlerde gündeme gelen kötü kokunun çiftliklerinden çıkan gübre kokusu olduğu açıklamaları yapılmıştı. Kötü koku dayanılmaz bir hal aldığı için Gönyeli ve Lefkoşa Belediyesi her yıl harekete geçerken, eleştirilerin hedefi olan Hacıali Ltd.’nin Direktörlerinden Okan Hacıali ise yıllardır bunun önüne geçmek için çalmadık kapı bırakmadıklarını savunması yaparak durumdan oldukça rahatsızlık duyduklarını kaydetmişti.