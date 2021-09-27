 “Lefkoşa Yayalaştırma Vizyonu bugün artık mutlaka devam etmelidir”

Mimar Onur Olguner 8 yıldır Lefkoşa Surlariçi'nde hiçbir yeni sokağın yayalaştırılmadığına işaret ederek bu durumu eleştirdi.

Sosyal medya hesabından kente dair düşüncelerini paylaşan Olguner, eski dönemlerdeki yayalaştırma projelerini anlattı ve yaşanan sıkıntılara rağmen o yıllarda bu konuda önemli yol kat edildiğini söyledi.

“Zahra Sokak bu devamlılığın ilk adresidir! Artık zamanı gelmiştir!” diyen Olguner Lefkoşa’da 2013’de yoluna giren Lefkoşa Yayalaştırma Vizyonu’nun artık mutlaka devam etmesi gerektiğini belirtti.

İşte Olguner’in başkente dair paylaşımı:

8 yıldır Lefkoşa Surlariçi’nde 1 yeni sokak dahi yayalaştırılmamıştır.

Bir vizyon ancak inanmakla, emek vermekle ve yılmadan mücadele etmekle başarılır.

Onun haricinde denenecek her adım başarısızlığa maruz kalma tehlikesini barındırır.

Yıllardır savunduğumuz Zahra Sokak Yayalaştırma Projesi Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 29 Haziran tarihinde yarım yamalak bir şekilde denenmiş ve bu zayıf adım ters teptiğinde ise bahane bulunarak proje raflara kaldırılmıştır.

Bölgenin yaşamını artı bir şekilde değiştirecek bu adım şu anda gündem bile değildir.

Halbuki bizim LTB iktidarımız dönemi olan 2013 yılında, Lefkoşa Surlariçi’ni yayalaştırırken çok zorlu ve uzun bir süreç yaşadık.

Esnafın yarısı yayalaştırmanın bölgeyi öldüreceğinden korkuyordu. Projeyi aylarca çalışmamıza ve tanıtmamıza rağmen 1 yıl boyunca eylemler yaşadık.

Tek tek tüm esnaf ile kahve içtik, dertlerini dinledik ve mümkün olduğunca kaygılarına göre projeyi şekillendirdik.

Siyasi irade olarak genel siyasetle değil, belediye ile ilgilendik.

Gözümüz partimizde veya genel seçimde değil yayalaştırdığımız bölgedeydi. Gecemizi gündüzümüzü orada geçirdik.

Ve 14 ayda Lefkoşa Surlariçi’nde bir devrim yaptık ve Surlariçi’ni yayalaştırmayı yoluna koyduk.

Bugün Lefkoşa hala o gün zorlu şartlarda atılan bu adımın başlattığı vizyonun artılarını gururla yaşamaktadır.

2013’de yoluna giren Lefkoşa Yayalaştırma Vizyonu bugün artık mutlaka devam etmelidir!

Zahra Sokak bu devamlılığın ilk adresidir! Artık zamanı gelmiştir!