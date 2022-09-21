Lefkoşa ve İskele’de trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele bölgesinde dün akşam saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 540 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 16 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de kumarhanede bulunması yasak 7 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı

İskele’de ise, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 330 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsünün rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

1 araç ise trafikten men edildi.