“Eğitimde katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışı için çalışmalar devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Suat Günsel İlkokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’ni ziyaret etti. CTP Eğitim Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim alanındaki sorunlar, beklentiler ve yeni döneme ilişkin çözüm önerileri ele alındı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı, ilçe yöneticileri, eğitim komitesi üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen temaslarda, eğitimde ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemi vurgulandı.

“Eğitimin asli paydaşları sürecin merkezinde olacak”

CTP heyeti ilk olarak, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yeni seçilen yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Genel Sekreter Adnan Zekai, Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak, Eğitim Sekreteri Seçil Toprak, Mali Sekreter Umut Yolsal ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyet; CTP’nin eğitim programı ve eğitim politikalarına ilişkin yaklaşımı paylaşırken, yeni dönemde “ortak akıl, ortak sorumluluk ve ortak mücadele” anlayışıyla hareket etme hedefi ifade edildi.

Ziyarette, öğretmenlerin ve sendikaların karar alma süreçlerinden dışlanmadığı; aksine eğitimin asli paydaşları olarak sürecin merkezinde yer aldığı bir yönetim anlayışının hedeflendiği belirtildi. Eğitim alanında atılacak her adımın öğretmenler ve sendikalarla birlikte planlanmasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca sendikanın geride kalan eğitim yılı boyunca yaşadığı sorunlar, karşılaştığı sıkıntılar ve çözüm bekleyen başlıklar da ele alındı. CTP heyeti, eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik nasıl katkı sağlanabileceği ve önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izlenebileceği konusunda sendika yönetimiyle istişarelerde bulundu.

Okulların karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı

CTP heyeti temasları kapsamında, Lefkoşa bölgesinde artan nüfus yoğunluğundan doğrudan etkilenen Suat Günsel İlkokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’ni de ziyaret etti. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken gerçekleştirilen ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerde geride kalan eğitim yılının nasıl geçtiği, okulların karşı karşıya kaldığı altyapı ve kapasite sorunları, öğretmenlerin gözlemlediği eksiklikler ile yeni eğitim dönemine ilişkin beklentiler ele alındı. Özellikle nüfus artışının eğitim altyapısı üzerindeki baskısına dikkat çekilirken, eğitimin plansızlık nedeniyle daha fazla yük altında bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

CTP heyeti, eğitim alanındaki sorunların ancak öğretmenler, sendikalar, okul yönetimleri ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edilmesi halinde çözülebileceğini belirterek, eğitimde katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışı için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.