4 embriyo ile yurtdışına çıkmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda, tasarrufunda yetkisiz şekilde 4 embriyo bulundurduğu tespit edilen 24 yaşındaki şahıs, “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası’na aykırı hareket” suçundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapacak olan Y.M.G.’nin (E-24), yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu toplam 4 adet embriyo ile yurt dışına çıkış yapmak istediği tespit edildi.

Söz konusu embriyolar emare olarak alınırken, Y.M.G.’nin “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası’na aykırı hareket” suçundan tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.