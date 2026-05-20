67 yaşındaki Selahattin Peker hayatını kaybetti

Arapköy sakinlerinden 67 yaşındaki Selahattin Peker, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.30 sıralarında, Arapköy’de sakin Selahattin Peker evinde aniden rahatsızlandı. Peker, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirdi.

Peker’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Peker’in ölüm nedeni otopsi sonucunda tespit edilecek.