Lefkoşa ve Ağıllar’da 2 trafik kazası

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda ve Ağıllar’da iki ayrı trafik kazası meydana geldi ve bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunun 10-12’nci kilometreleri arasında sabah saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, 115 miligram alkollü içki tesiri altında olan Hasan Pilli’nin (E-30), JC 707 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu Trucks Trading Ltd. önlerinde, önünde seyreden Arzuv Kosymov (E-32) yönetimindeki ZC 632 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü Pilli, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Elektrik direğine çarpan alkollü sürücüye yasal işlem

Ağıllar’da Kardeşler Sokak’ta dün 20.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, alkollü sürücünün elektrik direğine çarpması üzerine hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 100 miligram alkollü içki tesiri altında olan Hüseyin Pergamalı (E-36) MS 608 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Trafik denetimlerinde 422 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1,762 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 422 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı; 3 sürücü tutuklandı ve 32 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

“163 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 74 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 15 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 11 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 8 muayenesiz araç kullanma, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 2 sigortasız araç kullanma, 3 trafik levha ve işaretlerine uymama ve 129 diğer trafik suçları.”