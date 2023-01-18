Lefkoşa Surlariçinde 19-25 Ocak arasında kazı çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, kanalizasyon hattında yapılacak yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle Surlariçi yayalaştırılmış bölgede (Lokmacı geçiş kapısına giden güzergah) 19 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında kazı çalışması yapılacağını duyurdu.
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi, kanalizasyon hattında yapılacak yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle Surlariçi yayalaştırılmış bölgede (Lokmacı geçiş kapısına giden güzergah) 19 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında kazı çalışması yapılacağını duyurdu.
Duyuruda, çalışmalar boyunca güzergahın yaya geçişine açık olacağı, yurttaşların güvenliği için çalışmalar süresince trafik yönlendirme işaretlerine önem gösterilmesi gerektiği belirtildi.
Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler : lefkoşa türk belediyesi