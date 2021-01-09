Lefkoşa 'şanslısını' kaybetti

KKTC'nin ilk biletcilerinden, yıllarca Lefkoşa Devlet Piyangoları bayiliği yapan ve birçok büyük ikramiye dağıtımına imza atan, İbrahim Üçokka hayatını kaybetti. Sattığı biletlere çıkan ikramiyelerden dolayı şanlı olarak da anılan İbrahim Üçokka aslen Akıncılar köyündendi.