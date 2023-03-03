Lefkoşa Ortaköy bölgesindeki abonelerin ses ve internet hizmetlerinde yarın kesintiler olacak

Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lefkoşa Ortaköy bölgesindeki abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, altyapı çalışmasından dolayı yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nin (Ortaköy bölgesi) çevresindeki abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı kaydedildi.

Açıklamada, abonelerden anlayış beklendiği ve gerekli önlemlerin alınmasının rica edildiği belirtildi.