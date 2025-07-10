Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde hurda araçlar kaldırılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları kapsamda Organize Sanayi Bölgesi’nde yol ve kaldırımlarda çevre kirliliğine neden olan hurda araç ve malzemeleri kaldırmaya başlıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında gerçekleştirilen kurumlar arası iş birliği toplantısına, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Lefkoşa Polis Müdürü Yardımcısı Hasan Karabaşak, LTB Zabıta ve Temizlik Şube Amirleri ile Sanayi Dairesi temsilcileri Hasan Bağlar ve Tahir Sinal katıldı.

Ortak hareket planının görüşüldüğü toplantıda, hurda araçların çekileceği arazinin belirlendiği belirtilirken, 2 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla bölgede bulunan hurda araç ve malzemelerin belediye ekiplerince kaldırılmasına karar verildi.

Sanayi Bölgesi’nde temiz ve düzenli bir ortam hedefleniyor

LTB yetkilileri, kaldırılacak hurda araçların yalnızca görsel kirlilik yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda yayaların ve araçların güvenli dolaşım ve ulaşımını da engellediğini belirtti. Belediye yetkilileri çalışmalar sayesinde bölgenin daha temiz ve düzenli hale geleceğini vurguladı.

Hurda araçların kaldırılması, Sanayi Bölgesi’nde çevresel ve kamusal alan düzenlemesine katkı sağlarken, gelişigüzel bırakılan araç ve atık malzemelerin oluşturduğu kirlilik ortadan kaldırılacak.

Esnafa bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Kurumlar arası iş birliği toplantısında alınan karar doğrultusunda, 15 Temmuz Salı günü Sanayi Bölgesi esnafına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıya LTB Zabıta ve Temizlik Şube Amirleri'nin yanı sıra KTEZO, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Sanayi Dairesi yetkilileri de katılacak. LTB ekipleri, bir haftadan beridir esnafa bilgilendirici broşürler dağıtarak çalışmanın detaylarını paylaşıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar hurda araç ve malzemeleri kaldırmayan kişilerin araç ve malzemelerinin LTB tarafından kaldırılacağı, ayrıca Belediyeler Yasası çerçevesinde çevre kirliliğine neden olanlara asgari ücretin %100’ü oranında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.