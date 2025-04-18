Lefkoşa Mehmet Vahip Caddesi'nde hafta sonu asfaltlama yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hafta sonu Mehmet Vahip Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, “Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 19 Nisan Cumartesi ile 20 Nisan Pazar günü Mehmet Vahip Caddesi'nde (Hamitköy trafik ışıkları ile Atatürk Öğretmen Akademisi arasında) yapılacak asfaltlama çalışmaları boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önemle rica olunur.” denildi.