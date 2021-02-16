Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Eski Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Muhsin BATANSHENAS (E-24), yönetimindeki LC 044 plakalı çift kabin aracı ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Tuzla köy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sinan GÜNDOĞDU (E-37), yönetimindeki JG 035 plakalı araç ile sağa Lefkoşa istikametine dönmek üzere anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Mağusa- Lefkosa Anayoluna çıkması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle JG 035 plakalı araç savrularak yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. LC 044 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak takla atarak tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Muhsin BATANSHENAS yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, Sinan GÜNDOĞAN ise kaburga kemiklerinde kırık ve akciğer zedelenmesi teşhisi ile yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRT