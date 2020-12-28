Lefkoşa- Mağusa anayolunda kaza; 1 yaralı
Lefkoşa - Mağusa anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Muhammet Mahmud Tulayev yaralandı
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Lefkoşa - Mağusa anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Muhammet Mahmud Tulayev (E-32), yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araçla 19.00 sıralarında Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı ve takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Tulayev'in belinde kırık tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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