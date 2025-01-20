Lefkoşa-Mağusa ana yolunda trafik kazası: İki yaralı...

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü Firuz Shatlykov (E-27) ve araçta yolcu olarak bulunan Bahadur Jora Muradov (E-26) yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda gece saat 00.15'te meydana gelen trafik kazasında, FN 600 plakalı aracıyla Gazimağusa yönüne ilerleyen Firuz Shatlykov (E-27), Lefkoşa Kuzey Çevre yolu kavşağında bulunan çembere (Halkbank Çemberi) geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çember üzerinden geçen ve yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpan Shatlykov, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Firuz Shatlykov ve araçta yolcu olarak bulunan Bahadur Jora Muradov, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.