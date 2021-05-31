“Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılacak”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Lefke ve ilçeye bağlı köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt- Lefke yolunun seçime kadar bitirileceğini, Lefkoşa kuzey çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağını, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin ise 15 Kasım’da atılacağını belirterek, önümüzdeki günlerde ülkenin belirli koşullarda turizme ve seyahate açılacağını kaydetti.

Saner, Kıbrıs konusunda ise, egemen eşitlik temelinde bir çözüm istediklerini yineledi.

Başbakan Saner, Lefke ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakan Saner’e ziyaretinde, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ve bazı üst düzey bürokratlar da eşlik etti.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başbakan Saner, hükümet icraatları hakkında bilgiler vererek, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Geciş noktaların açılması

Kuzey ile güney arasındaki geçiş kapılarının açılmasında kendilerinin hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Saner, ama bunu yaparken de tüm kapıların aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı.

Saner, “Anastasiadis’e çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Başbakan Saner, UBP’nin bu devleti kuran ve ilelebet yaşatmaya azmetmiş bir parti olarak, zorlu süreçte hükümet görevi üstlendiğini belirtti. Ülkede ekonomiyi ayakta tutan iki önemli sektörün turizm ve eğitim olduğuna işaret eden Saner, her iki alanda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Eylül’de yüz yüze eğitim

Saner, bu dönemde eğitim alanında ülkeye 13 bin öğrenci getirildiğini ve devlet olarak karantina ücretlerini de ödediklerini anımsatarak, Milli Eğitim Bakanı ve tüm rektörlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eylül 2021’de ülkede yüz yüze eğitimin nasıl başlayabileceği konusunun ele alındığını belirtti.

Turizm alanında charter uçuşlarla ve elektronik bileklik sistemiyle kapalı devre turizminin önünü açtıklarını anlatan Saner, bunun yanında ülkede mülk sahibi olan yabancılar ve vatandaşların da evlerinde karantina sürecini tamamlamaları imkanı da yaratıldığını söyledi.

Açık turizm başlıyor

Başbakan Saner, turizmin açılabilmesi için hedeflerinin önümüzdeki iki üç gün içinde Sağlık Bakanlığı’nın tüm altyapıları tamamlamasıyla birlikte, yurt dışından uçuşların başlamasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeleri ayırdığı kategorilere göre ülkeye turist kabul edileceğini ifade etti.

Başbakan Saner, bu dönemde tüm bakanlıkların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, 2013 yılında temeli atılan Lefke-Güzelyurt yolunu hizmet süreleri içinde bitirmeyi hedeflediklerini, 20 Temmuz’da ise Lefkoşa kuzey çevre yolunu devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Yeni hastanenin temeli 15 Kasım’da

Ülke genelinde hız kesmeden süren çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastanenin temelini 15 Kasım’da atmak için uğraştıklarını, yeni hapishanenin bitmek üzere olduğunu ve birçok altyapı ile diğer yatırımları başlatma kararlılığıyla çalıştıklarına dikkati çeken Saner, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına büyük bir katkı sağlayacağına da işaret etti.

Egemen eşitlik temelinde çözüm

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Türk tarafının artık iki egemen eşit devlet statüsünde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ve Cenevre’de bu kararlı duruşun sergilendiğini kaydetti.

Cenevre’de Kıbrıs Türkü’nün bir 53 yıl daha gelecek kuşaklarının haklarını yedirtmeyeceğinin, BM’nin artık gerçek rolünü oynaması gerektiğinin çünkü adada barışın 1974’te sağlandığını ve eksik olanın bir anlaşma olduğunun net şekilde ortaya konduğunu anlatan Saner, “İsrail, Filistin’i dünyanın gözü önünde katletmektedir. 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin de bundan bir farkı yoktu. Yalnız bizim tek farkımız var, bizim anavatanımız vardı diye biz bu günleri gördük, Filistin’in anavatanı yok diye bu zulmü yaşamaktadır. Bu da kabul edilebilecek bir şey değildir, bunu da buradan nefretle kınıyorum” dedi.

Maraş açılımı devam edecek

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte açılımlar yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP’nin her süreçte halkın yanında olduğuna vurgu yaparak, bu zorlu süreçte hükümetin, sağlığı ve ekonomiyi düzeltmek adına önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de, ziyaretin amacının Lefke’nin sorunlarını yerinden görmek ve çözüm üretmek olduğuna işaret ederek, katılan herkese teşekkür etti.