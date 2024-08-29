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Lefkoşa Kaymakamlığı'nda yarın av ruhsatı çıkarılabilecek

Lefkoşa Kaymakamlığı'nda yarın av ruhsatı çıkarılabilecek

Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla yarın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu. 

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Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla yarın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu. 

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü başlayacak II. İnce Av Sezonu öncesinde ruhsatı olmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün yarın 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. 

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