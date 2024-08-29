Lefkoşa Kaymakamlığı'nda yarın av ruhsatı çıkarılabilecek
Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla yarın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu.
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Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla yarın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu.
Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü başlayacak II. İnce Av Sezonu öncesinde ruhsatı olmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün yarın 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti.
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