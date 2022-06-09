 “Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği yapıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Lefkeliler Hanı’nda “Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Lefkoşa’yı şiirler ve şarkılarla buluşturdu. Sol Anahtarı isimli müzik grubunun "Lefkoşam" isimli şarkıyı seslendirmesiyle başlayan etkinliğin açış konuşmasını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptı.

Zaimağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul’un “Unutma ki, şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” dizelerine atıfta bulunarak, bu gecenin genelde sanata ancak özelde şiire ve şairlere bir vefa gecesi olduğunu vurguladı.

Açış konuşmasının ardından anı hediyelerini almak üzere onur şairleri Mehmet Kansu, Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit, Feriha Altıok ve Mahmut İslamoğlu sahneye davet edildi.

Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit ve Feriha Altıok’un katılamadığı gecede Neriman Cahit’in hediyesi kızına takdim edildi. Mehmet Kansu ile Mahmut İslamoğlu’nun kendi şiirlerinden seçtikleri şiirleri okumalarının ardından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Cet, Fikret Demirağ’ın Tayfa isimli şiiri için bestelediği şarkıyı seslendirdi. Gecede hayatta olmayan ülkemiz şairlerinin şiirleri okundu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun medya sponsorluğunu yaptığı, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oda Müziği grubu Trio’nun müzik dinletisi sunduğu Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğinde, Kemal Karamanoğlu ve Yıltan Taşçı da Kıbrıs ve Lefkoşa temalı şarkılarını seslendirdi.