Lefkoşa Haşmet Gürkan ve Posta Sokak’ta asfaltlama çalışması
Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Surlariçi’nde bulunan Haşmet Gürkan ve Posta Sokak’ta yarın ve Pazar günleri asfaltlama yapılacağından yollar trafiğe kapatılacak.
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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Surlariçi’nde bulunan Haşmet Gürkan ve Posta Sokak’ta yarın ve Pazar günleri asfaltlama yapılacağından yollar trafiğe kapatılacak.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü sabah başlayacak çalışmalar pazar günü tamamlanacak.
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