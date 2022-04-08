Lefkoşa Güzelyurt anayolunda kaza: 2 araç çarpıştı, 1 yaralı
Lefkoşa -Güzelyurt Anayolunda bu sabah 2 araç çarpıştı, 68 yaşındaki İsmail Kocaman yaralandı.
Lefkoşa -Güzelyurt Anayolunda bu sabah 2 araç çarpıştı, 68 yaşındaki İsmail Kocaman yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 11.30’da yaşandı.
Lefkoşa istikametine doğru seyreden İsmail Kocaman, yönetimindeki BV 906 plakalı salon araç sürücüsü, Türkeli Kavşağına geldiğinde sağa dönüş yapıp kavşak içerisinde durmayarak, dikkatsizce yolun güney kısmında bulunan Alayköy anayol kavşağına giriş yapmaya çalıştı.
O esnada Lefkoşa -Güzelyurt anayol üzerinde, Güzelyurt istikametine doğru sol şerit içerisinde seyreden 44 yaşındaki Hasan Cafoğlu yönetimindeki ER 984 plakalı van aracın önünü tıkadı.
Kaza sonucu yaralanan BV 906 plakalı araç sürücüsü İsmail Kocaman kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.