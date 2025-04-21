Lefkoşa - Güzelyurt ana yolundaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı.
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Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, saat 17.50 sıralarında Yusuf Kahraman (E-22) yönetimindeki ZNH 074 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken Serhatköy yakınlarında yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucunda araç sürücüsü Yusuf Kahraman ve araçta yolcu olarak bulunan Sudenur Dokumacı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası, yaralı