Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Güzelyurt istikametine doğru seyreden Okan Büken’in (E-32) yönetimindeki NY 706 plakalı tır araçla dikkatsizce sol şeride geçmesiyle Orhan Tamgümüş (E-73) yönetimindeki GS 110 plakalı araca çarptığı belirtildi.
Kaza sonucu yaralanan Orhan Tamgümüş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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