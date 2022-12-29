Lefkoşa-Gönyeli davası büyüyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gönyeli Belediyesi arasında devam eden “kanalizasyon ve arıtma” davasında mahkeme, “bir belediyenin, başka bir belediye aleyhine kamu alacağı kapsamında işlem başlatabileceğine” karar verdi; icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı ortadan kalktı.

LTB tarafından açılan davada bugün yaşanan gelişme, bazı gazetelerde ve sosyal medyada “LTB davayı kazandı” şeklinde servis edildi.

Ancak Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı, davanın henüz sonuçlanmadığını ve hangi tarafın haklı olduğunun ancak davanın sonuçlanmasıyla ortaya çıkacağını söyledi.

Esendağlı, “Bugün okunan mahkeme kararı ile yargı sürecinin Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Konuyla ilgili ilk bilgiyi paylaşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, kararı, “LTB’nin iddiasının geçerliliği” olarak değerlendirdi, “Umarım bu kararın gereklerini yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir” dedi.

LTB avukatı Hüseyin Malyalı da açıklama yaparak, “Bugünkü karar ile icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı ortadan kalktı” bilgisini paylaştı.

Tarafların iddiaları neler?

İki belediye arasındaki dava, LTB’nin tek taraflı müracaatı ile mahkemeye dosyalanmıştı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Atık Su Projesi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni artırma tesisini kullanan Gönyeli Belediyesi’nin, LTB’ye 20 milyon TL’lik kullanım borcu bulunduğunu iddia ediyor.

Gönyeli Belediyesi ise artırma tesisinin adanın her iki yanındaki kullanıcıların olduğunu ve herhangi bir belediyenin mülkü olmadığı öne sürerek, Lefkoşa Türk Belediyesi gibi Gönyeli Belediyesi‘nin de kullanıcılardan biri olduğunu iddia ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Umarım icraya gerek kalmadan bir ödeme planı sunulur”

Bugünkü dava sonucuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, davada “herhangi bir kamu kurumunun kamu alacakları tahsili usulü yasasına göre Kamu borçlusu sayılıp sayılamayacağı” konusunda karar alındığını ve mahkemenin, “evet, sayılabilir” iddiasını ortaya koyan LTB’yi haklı bulduğuna karar verdiğini aktardı.

Harmancı, hak iddia ettiği arıtma ve taşıma işlemlerinin yaklaşık 20 milyon TL tutarında olduğunu belirterek, “icraya” gerek kalmadan Gönyeli Belediyesi’nin bir ödeme planı sunmasını ümit etti:

“Umarım uzun zamandır kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi ve bunun yarattığı sonuçlar, bu kararın gereklerini (icra) yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir ( yaklaşık 20 milyon Türk Lirası)”

Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı:

“Açıklama ve haberler gerçeği yansıtmıyor”

Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı ise, bugün okunan mahkeme kararında, Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Esendağlı, “Bugün Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece Bir Belediyenin Başka Bir Belediye Aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi” dedi.

Esendağlı, iki belediye arasında böyle bir borcun var olup olmadığı ile ilgili açılmış olan davanın görüşülmeye devam ettiğini, “bu davada Gönyeli Belediyesi’nin kendisinden talep edilen meblağların haksız olduğuna ilişkin çok ciddi argümanları bulunduğunu” iddia etti.

Esendağlı, “Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, bugünkü mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

LTB’nin avukatı Hüseyin Malyalı:

“İcrayı engelleyen mahkeme kararı ortadan kalktı”

Öte yandan Esendağlı’nın sosyal medyadaki açıklamasına yorum yapan LTB’nin avukatı Hüseyin Malyalı, açıklamada bazı eksiklikler bulunduğuna işaret ederek, icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararının ortadan kalktığına vurgu yaptı:

“Mahkemenin Gönyeli Belediyesi aleyhine verdiği haciz emrinin ‘yetkisizlik nedeni ile’ iptali için Gönyeli Belediyesi tarafından açılan dava, bugün verilmiş olan kararla reddedilmiş oldu. Dolayısı ile LTB bugün itibari ile Gönyeli Belediyesi’ne, ödeme emri ve mahkemenin verdiği haciz emri uyarınca icraya gitmekte serbesttir. Bugün kararı okunan davada taraflar sadece akademik bir tartışma yapmadı; neticede icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı da ortadan kalkmış oldu.”