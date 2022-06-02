Lefkoşa-Girne Anayolu’ndaki ölümlü kaza: Elawad yoğun bakımdan çıkarıldı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda gece yarısı gerçekleşen, iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı ve Acil Servis’te yapılan rutin tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda gece yarısı gerçekleşen, iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Acil Servis’te tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’dan alınan bilgiye göre, yoğun bakımdan çıkarılan Elawad, Acil Servis’te yapılan rutin tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Araçta yolcu olarak bulunan Hassan Awad Hassan Elawad, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Gece yarısı 00.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında KY 796 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Sara Abdulkafir ve 23 yaşındaki Marwan Baderelden yaşamını yitirdi.

Kazayı hafif yaralanarak atlatan araç sürücüsü 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied ise yapılan sağlık kontrolünün ardından tutuklandı.

2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Elawad taburcu edildi

Girne-Lefkoşa ana yolunun kuzey çevre yolunda dün gece 00.40’ta meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Hassan Awad Hassan Elawad (E-22) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada KY 976 plakalı araçla seyreden 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied, sürat yüzünden kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundaki bariyerlere çarparak sağa savrularak beton refüje çarpmıştı.

Araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafir (K-22) kaza yerinde; Marwan Baderelden (E-23) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklanmıştı.

Lefkoşa-Girne yolunda ölümlü kaza!