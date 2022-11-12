Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası, 1 yaralı

Lefkoşa- Girne anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Hikmet Kurtarıcıoğulları (E-34), yönetimindeki JC 340 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.