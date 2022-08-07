Lefkoşa-Girne Anayolu’nda kaza: 4 yaralı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bu sabah saat 11.00 sularında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, 64 yaşındaki Ömer Dural’ın yönetimindeki TPP 266 plakalı araç ile önünde aynı istikamete sol şeride geçiş yapan 72 yaşındaki Sırrı Şahin yönetimindeki RP 213 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada TPP 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semih İLKBAY(E-31), İsmail MOLA(E-30), Harun KÜÇÜKBERBER(E-43) ve Hasibe KÜÇÜKBERBER(K-32) yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin açıklaması şöyle:

“07.08.2022 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Ömer DURAL (E-64) yönetimindeki TPP 266 plakalı araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Sırrı ŞAHİN(E-72) yönetimindeki RP 213 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan TPP 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semih İLKBAY(E-31), İsmail MOLA(E-30), Harun KÜÇÜKBERBER(E-43) ve Hasibe KÜÇÜKBERBER(K-32)’in, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”