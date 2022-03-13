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Lefkoşa-Girne Anayolu trafiğe kapandı

Lefkoşa-Girne Anayolu trafiğe kapandı

Sabah saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Lefkoşa-Girne Anayolu beyaza büründü, yol trafik akışına kapatıldı.

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Sabah saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Lefkoşa-Girne Anayolu beyaza büründü, yol trafik akışına kapatıldı.

Polis konu hakkında sürücüleri uyardı.

Açıklama şöyle:

“Sürücülerin Dikkatine

Boğazköy Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne - Lefkoşa Anayolunun St Hilarion Kavşağı ile Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki yol trafik akışına kapatılmıştır.”

 

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Fotoğraflar: İpek Akın - Vargın Balcı

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