Lefkoşa-Girne ana yolunda yangın…

Lefkoşa-Girne ana yolunda çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 13.15'te, Lefkoşa- Girne ana yolunun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında yol kenarında çıkan yangında yaklaşık üç dönümlük alandaki kuru otlar tamamen, 3 servi ağacı ve 15 akasya ağacıysa kısmen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.