Lefkoşa gençlikten “Federasyon Sohbetleri”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi tarafından düzenlenen “Federasyon Sohbetleri” etkinliği, 26 Kasım Salı akşamı Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kıbrıs sorununun çözümünde federasyon modeli ele alındı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmacı olduğu etkinlik, özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, federal çözüm modeline dair detaylı bilgiler edinme ve süreçle ilgili sorularını yöneltme fırsatı buldu.

Gençlerden yoğun katılım

Etkinliğe katılan gençlerin soruları ve çözüm sürecine dair görüşleri, programın interaktif bir şekilde ilerlemesini sağladı. CTP Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta çözüm konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.