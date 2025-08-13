Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundaki kazada alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 158 mlgr alkollü olan Yasin Gökkaya (E-31), yönetimindeki LV 496 plakalı araçla seyrettiği sırada Aslanköy yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan sürücü tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.