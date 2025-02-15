Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: bir tutuklu, bir kişiye de yasal işlem

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı. Alkollü olan bir sürücü tutuklandı, bir sürücü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, 154 mlg alkollü içki tesiri altında olan Akın Bulat (E-41) yönetimindeki JP 002 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamete doğru 58 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Maryam Mahboubi Barzelıghı (K-30) yönetimindeki FV 917 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan JP 002 plakalı araç sürücüsü Akın Bulat tutuklanırken, FV 917 plakalı araç sürücüsü Maryam Mahboubi Barzelıghı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa'da bir evde yapılan aramada tabanca, şarjör ve mermi bulundu

Gazimagusa’da dün, 34 yaşındaki B.K’nin (E-34) evinde polis tarafından yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet canlı mermi bulundu.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Akdoğan’da bıçakla yaralama

Akdoğan’da, 30 yaşındaki bir şahıs, aralarında önceden husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda M.M.(E-30), aralarında önceden husumet bulunan İ.D’nin (E-35) evine izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla İ.D’yi sol el parmakları, göğüs kafesi ile sol omuz ve karın kısmından yüzeysel yaraladı.

Olayda yaralanan İ.D., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, zanlı M.M., dün Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Lapta’da dün, 234 mlgr alkollü içki tesiri altında olan İ.M.Y.(E-26), umumi bir yerde namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunarak işemek suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulundu, yüksek sesle bağırıp çağırarak da rahatsızlık yarattı.

Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklanırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.