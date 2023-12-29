Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun devrilmesi sonucu Gazimağusa’ya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon yola devrildi.

Kaza nedeniyle Gazimağusa’ya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatılırken, araç yoldan çekilene kadar Gazimağusa’ya ulaşım Dörtyol kavşağından itibaren Türkmenköy-Güvercinlik-Köprülü-Çayönü içerisindeki köy yollarından sağlanacak.

Polis, bahse konu yol güzergâhını kullanacak olan sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve polisin trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.