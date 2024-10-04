Lefkoşa Fotomaraton yarışmasında ödüller verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı, Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmanc, Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Süleyman Ergüçlü’nün oğlu Ziya Ergüçlü, bazı belediye meclis üyeleri ve fotoğraf sanatçılarının yer aldığı etkinlikte sergileme ve ödül alan eserler incelendi. 17 fotoğrafçının 30 fotoğrafının sergilemeye layık görüldüğü yarışmada Mustafa Evirgen, Emel Samioğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan seçici kurul değerlendirmesinde birincilik ödülü Veysi Canateş’in olurken, Elena Hristoya hem ikincilik hem de üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”ne ise Tevfik Ulual’ın eseri layık görüldü.

Başkan Harmancı: “Bir işin değeri gelenekselleştiğinde artar”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Fotomaraton’dan çıkan fotoğrafların LTB’nin arşivine ve belleğine büyük bir zenginlik katacağını ifade ederek, bu organizasyonların artırılarak devam etmesi taraftarı olduklarını ve bir işin değerinin gelenekselleşmeye başladığında arttığını vurguladı.

“Haspolat’taki kuş popülasyonu artacak ve çok daha güzel fotoğraflar çekilecektir”

Haspolat Arıtma Tesisi’nde çok güzel doğa fotoğrafları çekildiğini ve son zamanlarda LTB’nin orada doğaya müdahale ettiği tartışması oluştuğunu hatırlatan ve bunun bir iletişimsizlikten kaynaklandığını söyleyen Başkan Harmancı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bazı yargılara erken varılması sonucu eleştiri yapılıyor. Oradaki havuzların hiçbirinin rutininden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değildir. O alanın aslında sıkıntılı olan yerlerinin rehabilitasyonu yapılıyor. Eski septik arıtma tesisi halen daha peynir altı suyu, mezbaha kanları ve vidanjör atıklarını kabul ediyordu. Tüm bunlar oradaki doğal yaşamı yok eden noktalardı. Bu proje ile birlikte artık eski tesise bunlar kabul edilmeyecek. Bunları ordan kaldırmak çevreye yapılmış en büyük iyiliktir, en büyük katkıdır. Orada yapılan doğal hayatı dünden çok daha zenginleştiren bir uygulamadır. Bölgedeki kuş popülasyonu artacak ve çok daha güzel fotoğraflar çekilecektir”

Taşçı: “Fotomaraton bir er meydanıdır”

Etkinlikte bir konuşma yapan Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, geçmiş yıllarda Fotomaratonu er meydanı olarak tanımladığını ve bunun bazı kişiler tarafından çok iddialı bir söz olarak değerlendirildiğini anımsatarak, Photoshop programı kullanmadan 48 saat içinde teknik bir çekim yapmanın kolay olmadığını belirterek, sözünün arkasında olduğunu tekrarladı. Eleştirilere açık olduklarını ancak bunun yapıcı olmasının önemli olduğunu ifade eden Taşçı, bu bakımdan ilk maratonun 8 saat olan süresini ikinci ve üçüncüde 48 saate çıkardıklarını ve gece çekimlerini de eklediklerini belirtti