“Lefkoşa esnafını, ‘yabancı müşteri’ ayakta tutuyor”

Batuhan BORAKAN

Lefkoşa Arasta, Asmaaltı ve Belediye Pazarı (Bandabulya) esnafı YENİDÜZEN’e konuştu, işlerinin genel anlamda kötüye gittiğini, yabancı öğrenci, Kıbrıslı Rumlar ve turistlerin ilgisiyle ayakta kaldıklarını ifade etti.

Ekonominin durumunun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini belirten esnaf, farklı sıkıntılarına da değindi, hükümetin ve Lefkoşa Belediyesi’nin bir an önce gerekli tedbirleri almasını talep etti.

Mustafa Altınkalp : “200 TL’yi çok nadir kazanıyorum”

23 yıldır Bandabulya’da kahve dükkanı bulunan Mustafa Altınkalp, Bandabulya’nın durumunun çok kötü olduğunu belirtti.

Altınkalp, pandemiden sonra kazancının ciddi oranda düştüğünü, günlük kazancının 50-100 TL arası olduğunu ifade ederek “200 TL’ye çok nadir ulaşıyorum” dedi.

Cemaliye Büyükoğlu: “Bazı esnafların müşterileri gaz gibi yolduğunu düşünüyorum”

22 yıldır Bandabulya’da hediyelik eşya dükkanı olan Cemaliye Büyükoğlu, Bandabulya’nın turistik bir yer olduğunun altını çizerek bazı esnafların ürünlere fahiş fiyat artışı yaptığını bu nedenle Kıbrıslı Türklerin alışveriş yapmadığına dikkat çekti.

İsmail Yumurtacıoğlu: “Bölgedeki esnafların yüzde 80’ini ayakta tutan, Kıbrıslı Rumlar ve turistlerdir”

31 senedir Bandabulya’da Lokum ve Kuruyemiş işiyle uğraşan İsmail Yumurtacıoğlu, Arasta, Asmaaltı ve Bandabulya’nın ayakta kalmasının en büyük nedeninin Kıbrıslı Rumlar ve turistler olduğunu belirtti.

Yumurtacıoğlu şehrin gün geçtikçe büyümesinden dolayı bölgenin tamamen turistik bir bölgeye dönüştüğünü, Kıbrıslı Türkler’in de alternatifinin çoğaldığını ifade etti.

Yumurtacıoğlu, Kıbrıslı Türkler’in alım gücünün düşmediğini, kazanılan parayı doğru şekilde kullanılırsa alım gücünün hiçbir zaman da düşmeyeceğini savundu, en büyük sorunlardan bir tanesinin de park yeri alanlarının yetersizliği olduğunu belirtti.

Bu nedenle Kıbrıslı Türklerin bu bölgelere gelip alışveriş yapmadığını savundu.

Salih Doktoroğlu: “Üç gün Kıbrıslı Türklere satış yapamadığım dönem oldu”

57 yıldır Arasta bölgesinde dükkanı bulunan Salih Doktoroğlu, müşterilerinin önemli kısmının Kıbrıslı Rumlar ve turistler olduğunu belirtti, Kıbrıslı Türklerin daha çok şehir içerisindeki büyük ve lüks dükkanları tercih ettiğini ifade etti.

Doktoroğlu, “Üç gün boyunca Kıbrıslı Türklere hiç satış yapamadığım dönem oldu” dedi.

Bengü Yüncü: “Pandemi dönemini yabancı uyruklu öğrencilerle idare ettik”

Arasta bölgesinde işletmesi bulunan Bengü Yüncü özellikle pandemi döneminde ekonominin yabancı uyruklu öğrenciler sayesinde ayakta kaldığını ifade etti.

Yüncü bölgenin durulmasının ve dükkanların az kazanç sağlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesinin büyük marketlerde temel ihtiyaçların dışında farklı ürünlerinde satılması olduğunu savundu, bunun küçük esnafa ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Ahmet Cabacaba : “Kıbrıs Cumhuriyeti polisi kapıda zorluk yaratıyor”

52 yıldır Asmaaltı’nda esnaflık yapan Ahmet Cabacaba, “Kıbrıslı Rumlara geçiş noktasında Kıbrıs Cumhuriyeti polisi sıkıntı yaratıyor bu sebeple Kıbrıslı Rumlar da alışveriş yapmıyor” dedi.

Cabacaba Kıbrıslı liderlerin bu konu hakkında görüşüp bir an önce yaratılan sıkıntının ortadan kalkmasının iki toplum için en iyisi olacağı düşüncesini belirtti.