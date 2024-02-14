Lefkoşa, dünyaca bilinen kültür-sanat insanı, Kıbrıslı besteci Michalis Hristodulidis’i ağırladı

Murat OBENLER

Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin Hiç Bitmez temasıyla AKEL ile ortaklaşa organize ettiği “Dünyanın en uç noktalarına, dünyanın sonuna” adlı Michalis Hristodulidis Konseri, 13 Şubat Salı akşamı Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer aldı ve salonu dolduran kültür-sanat severlere müthiş bir nostaljik yolculuğa çıkardı. Kıbrıs'ta doğan ve eğitim için gittiği Fransa’da ve sonrasında da Yunanistan’da yaşayan Kıbrıslı besteci Michalis Hristodulidis’in şefliğinde yer alan konserin öncesinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu bir konuşma yaparak bir kez daha büyük besteci Hristodulidis’e özelde Kıbrıs kültürü genelde de dünya kültür mirasına katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Stefanu, Hristodulidis’e bir de seramik yaratım takdim etti.

Stefanu: “Sanatın önemli işlevlerinden biri de tarihin kaydedilmesidir”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu konuşmasında Kıbrıs şiirine ve Kıbrıs lehçesine adanan konseri organize etmekten onur duyduklarını kaydederek sanatın önemli işlevlerinden birinin de tarihin kaydedilmesi olduğunu ve 11. yüzyılın Akritikos dünyasından şarkılar, 16. yüzyılın Aşk Tekerlemeleri ve modern çağın müziğiyle, nadir ilham ve benzersiz beceriye sahip kompozisyonlarla tarihi olayları ve bunların kahramanlarını kaydedip öne çıkaran Hristodulidis’in benzersiz sanatsal süzgecinden süzülen yorumları Lefkoşa’da kendi yurttaşları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Kıbrıslı bestecinin dünyanın farklı ülkelerindeki kültür-sanat merkezleri, devlet kurumları vb. için yazdığı oyunlar, baleler, operalar ve sinema filmleri için kompozisyonlarında hep Kıbrıs müziğine, kültürüne rastlandığını dile getiren Stefanu onun ülkesine sevgisinin hiçbir zaman azalmadan sürdüğünü kaydetti.

“Hristodulidis, dünya kültürü alanında tarih yazmış ve yazmaya devam eden önemli bir kültür-sanat insanıdır. Eserleriyle iyimserlik geliştirerek bir nevi direniş eylemi de gerçekleştiriyor”

Stefanu: “Hristodulidis, genel yaratımıyla dünya kültürü alanında tarih yazmış ve yazmaya devam eden önemli bir kültür-sanat insanıdır. 1992 yılında kendisine partimiz tarafından verilen ödülden 32 yıl sonra, bu konseri düzenleyerek kendisine ve onun genel çalışmalarına şükranlarımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sevgili dostum Michalis, yaratımlarınızla Kıbrıs'ımızı tanıtıyor ve ülkemizin geleceği için iyimserlik geliştiriyorsunuz. İçinde yaşadığımız bunaltıcı dünyada iyimserliği geliştirmek, insanları sefalete zorlayarak onları sabitleyen ve sinirlerini bozan şeylere karşı bir direniş eylemidir. Oysa bugün ihtiyacımız olan şey, insanı ve kültürünü değersizleştiren, aşağılayanlara karşı muhalefet ve mücadeledir” dedi.

Kıbrıs lehçesi, müzikler, ışık ve gölge tiyatrosu eşliğinde müthiş bir müzikal gösteri

Kıbrıs'ın Akritik şarkılarına ve masallarına ithaf edilen konserde Kıbrıs lehçesi, büyüleyici gölge kukla tiyatrosu aracılığıyla Akritai'nin tarihçelerine hayat veren eşsiz bir müzikal gösterinin merkezini oluşturdu. Konserde 11. ve 12. yüzyıl Akritikos Çevresi'nden şarkılar, 16. yüzyıl aşk tekerlemeleri ve günümüz şiirinden şarkılar yer aldı. Bu konserin omurgasını Yunan dilinin ayrı ve özel bir parçası olan Kıbrıs lehçesi oluşturuyor. 7 kişilik orkestranın icraları ve Giannis Dionysiou, Katerina Paraschou ve Paris Paraschou’nu müthiş yorumlarıyla seslendirilen 13 şarkılık Akritai'lerin hikayeleri şarkıcıların arkasındaki gölge oyunu teknikleriyle hayata geçirildi. Büyük alkışlarla seyirciyi selamlayan Hristodulidis bir de bis yaparak salonu dolduranları mest etti.

AKEL Kültür Bölümü tarafından organize edilen ve Michalis Hristodulidis’in yönettiği konserdeGölge Tiyatrosu karakterleri yönetmeniliğini Andis Partzilis, Işık düzenini Karolina Spyrou, Sesi Andreas Giorgallis, Gölge Tiyatrosunu Pambos Charalambous ve Vasiliki Andreou üstlendi. Giannis Dionysiou, Katerina Paraschou ve Paris Paraschou’nun şarkıları seslendirdiği gecede müzikler Charalambos Panteli-Ud,Rita Sergidou-çello, Andreas Keliris-viyola,Nikos Ioannou-bas gitar, Socrates Leptos-guitar,Elena Papageorgiou-santur ve Eva Stavrou-flüt tarafından icra edildi.