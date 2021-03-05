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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde pozitif vaka

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. 

Tedbir amaçlı Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatılmış olup, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır.

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