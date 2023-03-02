Lefkoşa Antika ve İkinci El Eşya Pazarı yeniden başlıyor
Lefkoşa Antika ve İkinci El Eşya Pazarı, yeniden başlıyor.
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Lefkoşa Antika ve İkinci El Eşya Pazarı, yeniden başlıyor.
Üçüncü kez kurulacak olan pazar alanı, 5 Mart Pazar günü, sabah 07.00 ila 16.00 saatleri arasında açık olacak.
Lefkoşa Fuar Alanı karşısındaki Arslan Bıçaklı Halı Sahası yanında kurulacak pazar alanının, her ayın ilk Pazar günleri düzenleneceği açıklandı.
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Etiketler : Lefkoşa Antika ve İkinci El Eşya Pazarı