Lefkoşa Açık Pazarı 20 Haziran’dan itibaren her Pazar kurulacak

Lefkoşa Açık Pazarı 20 Haziran gününden itibaren her Pazar, yeni hizmete giren Küçük Kaymaklı’daki Merkez Lefkoşa’da kurulacak.

Geçmişte her hafta Pazar günleri kurulan fakat sonrasında pandemi koşulları nedeni ile cumartesi gününe alınan, ülkemizin en büyük açık pazarı, 20 Haziran Pazar gününden itibaren “Merkez Lefkoşa’da yer alacak.

Yurttaşlar, 20 Haziran’dan itibaren her Pazar Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde 12 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen ve 410 araç kapasiteli park alanına sahip, Merkez Lefkoşa’da alışveriş yapabilecek.

Mimari yapısı ve fiziksel özellikleri sayesinde, hem esnaf artık daha rahat koşullarda ürünlerini yurttaşlara sunabilecek, hem de yurttaşlar rahatça alışveriş yapabilecek.