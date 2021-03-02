“Lefke’ye yeni maden ocağı açılmasını hiçbir şartta kabul etmeyeceğiz… Mücadeleye hazırız”

Lefke’ye yeni maden ocağı açılmasını hiçbir şartta kabul etmeyeceğini, bunun için de mücadeleye hazır olduğunu bildiren Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, “Yeni madencilik faaliyetiyle bölgeyi felakete sürüklemek yerine kangrenleşen sorunlarımızı çözün” diyerek hükümete seslendi.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, adına “temiz madencilik”, “çevreyle barışık veya çevre dostu madencilik” denilse de Lefke’nin hiçbir yerine yeni maden ocağı açılmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Yapılan açıklamada, “Lefke’de yeni madencilik alanı olarak düşünülen vadi, Lefke’nin egzotik yeşil dokusunun tam merkezindedir. Anılan bölgede madenciliğe olur vermek Lefke’nin yok olmasını kabul etmekle eştir” denildi.

“Lefke konusunda söz her zaman Lefkelilerindir”

Maden atıklarının temizlenip değerlendirilmesiyle bölgede yeni madencilik faaliyeti başlatılmasının farklı şeyler olduğunun kaydedildiği açıklamada, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun atıklarının işlenip değerlendirilmesi konusunda görüş ve oluru alınmadan hiçbir merciinin karar alamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Söz konusu atıkların hangi yöntemle, insanımıza ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, kim veya hangi kurum veya şirket tarafından, hangi sürede temizleneceğine, yapılacak temizleme işlemlerinin kimin tarafından nasıl kontrol edileceğine, ülke ve Lefke’ye hangi ekonomik katkılar sağlayacağına ve de temizliğin gerçekleşmesi sonrasında denize sıfır takriben 2000 dönümlük arazinin hangi amaçlarla kullanılacağına karar verilirken yukarıda bölgedeki kurum ve örgütlerimizin söz sahibi olması şarttır. Bu olmadan alınacak hiçbir kararı kabul etmeyecek kesinlikle ve kesinlikle uygulatmayacağız. Lefke konusunda söz her zaman Lefkelilerin olacaktır.”

Hükümete seslendiler

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, açıklamasında hükümete şu sözlerle seslendi:

“Lefke’de yeni madencilik başlatıp, Lefke bölgesini felakete sürükleyeceğinize, Lefke mahkemesinin ve kapatılan devlet dairelerinin açılmasına, Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun bitirilmesine, Cengiz Topel Hastanesi’nin ek binasının yapılıp ikinci basamak hekimlik hizmeti verebilecek seviyeye getirilmesine, balıkçı barınağı yapımına ve bölge üreticilerinin desteklenmesine odaklanın. En önemlisi Lefke’nin KKTC’nin 6. ilçesi olduğunu hatırlayın ve bunun gereklerini yerine getirin…”

Uzun süredir sesiz kalmamızın nedeni, bütün dünyayı ve ülkemizi saran, toplum sağlığını ve yaşamını ciddi şekilde etkileyen, tehdit eden pandemiden dolayıdır.

Sessizliğimizi, ülkeyi yönetenler zayıflık olarak nitelendirip, bunu bir fırsat olarak görüp

Lefke Bölesinde yeni madencilik faaliyetini gündeme getirmesinler.

Böyle bir konunun gündeme gelmesini ve uygulanmasını önlemek için bütün gücümüzle

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu ve Lefke ilçesi halkı olarak mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”