“Lefke’nin sanayileşmesini istemiyoruz”

Ebru OSMAN

Lefke’deki bazı tarımsal arazilerin, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından sanayi bölgesine çevrilip, “Mobil Beton Santrali” kurulması yönünde bir girişim başlattığını savunan Lefke bölge halkı ve sivil toplum örgütleri, imza kampanyası başlattı, tepkisini dile getirdi ancak yetkililerden yanıt alamadı…

İki buçuk yıldır yürürlüğe girmeyen Lefke İmar Planı’nda “tarımsal arazi” olarak belirlenen 13 dönümlük bir bölgenin, Lefke’de yükselen binaların talebini karşılamak adına “Mobil Beton Santrali” yerleştirmek amacıyla sanayi bölgesine dönüştürülmek istendiği ifade ediliyor.

İlgili yasaya göre, bir beton santralinin yerleştirilebilmesi için, o bölgenin “sanayi bölgesi” olması gerekiyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, “Mobil Beton Santralinin” kurulmasındaki esas amacın, bölgede inşa edilen yapıların “maliyetini düşürmek” amacını taşıdığını belirtti.

Ebedi, buradaki tek sorunun beton santrali olmadığını, bu tür bir santralin kurulmasıyla Lefke’de bulunan tarım arazilerinin yok edilerek bir sanayi bölgesine çevrilmeyi hedeflendiğini kaydetti.

Aynı zamanda söz konusu bölgenin karşısında bulunan ve yine İmar Planı’na göre tarımsal arazi olarak belirlenen noktanın yapısının ‘konut arazisi’ olarak değiştirildiğini ifade eden Ebedi, bu durumun tarım üreticilerinin de tarımla uğraşmaktan vazgeçmeye teşvik ettiğini söyledi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ebedi’nin iddiaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç “bilgisi olmadığını” ifade ederek; topu Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a attı; Yiğitcan da bilgi vermekten kaçınarak bu kez topu Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya attı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke İmar Planı ile ilgili tüm süreçlerin tamamlandığını ancak iki buçuk yıldır Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmeyi beklediğini ifade etti.

Kaya, Lefke’de ‘sanayi bölgesi’ konusunda tek bir talep bulunduğunu, onun da ‘Mobil Beton Santralin’ kurulmasına yönelik olduğunu ifade ederek, ilgili dairelerden bu konuda görüşlerin toplandığını, uygun görülmesi halinde ÇED Raporu çıkmasının gerekeceğini ifade etti.

“Yasaya göre beton santralleri organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulabilir veya bir alan ‘özel organize sanayi alanı’ ilan edilebilir bunun için öyle bir gereklilik var” diyen Kaya, “kurulmayı talep edilen yer sanayi bölgesi değil, bu işlemin yapılabilmesi için orası da ‘özel sanayi bölgesi alanı’ olarak ilan edilebilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi:

“Amaç, inşaatlara daha uygun fiyatlı beton temin etmek”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, ‘Mobil Beton Santrali’nin kurulması yönündeki talebin sebebini, “Lefke bölgesindeki inşaatlara daha uygun fiyatlı olarak beton temini sağlanması” olarak açıkladı.

Lefke bölgesi üzerinde özellikle Cengizköy ve Gaziveran, bölgelerinde ciddi bir yapılaşma başladığını dile getiren Ebedi, “Bölgede başlayan projeler için daha uygun fiyatlı beton üretimi yapmak istiyorlar. Edindiğimiz bilgilere göre, Lefkoşa’dan beton getirtmenin maliyetiyle, Lefke’de bir beton santrali ile üretim yapmanın arasındaki fark, metre küp başına 20 dolar civarında… Şirketler bu maliyeti daha aşağı çekmek için böyle bir formül bulmuşlar” ifadelerini kullandı.

Ebedi, yasa gereği mevcut şantiye alanının içerisine ilgili şirketler ÇED raporu ile birlikte beton santralini kurabileceğini ve inşaatı bittiği zaman bunu kaldırabildiklerini söyledi. Ebedi cümlelerine şöyle devam etti; “Lefke bölgesinde kirli sanayi olarak ‘sanayi toprağı’ diye ilan edilen alanlar yoktur. Bunun yerine bir tarımsal arazinin mülkiyet durumunun değiştirilerek İmar Planı’nın geçmemesinden faydalanılarak oranın mülkiyetinin değiştirilip sanayi statüsü getirilmesi hedefleniyor”.

“Lefke’deki tarım arazileri yok edilerek bir sanayi bölgesine çevrilmeyi hedefleniyor”

Ebedi, buradaki tek sorunun beton santrali olmadığını, bu tür bir santralin kurulmasıyla Lefke’de bulunan tarım arazilerinin yok edilerek bir sanayi bölgesine çevrilmeyi hedeflendiğini belirtti. “Bu beton santralinin kurulmasını istendiği alanın yan tarafında bir zeytinyağı fabrikası vardır, içerisinde bir sürü ekilmiş zeytin ağaçlarının olduğu yeri vardır. Ayrıca bu alan içerisinde mandıra var, onu maalesef ki tarım olarak görmüyorlar, hayvancılığı ayırıyorlar, tarım toprağı dediğimiz olgunun sadece zeminde toprak hareketi olarak düşünüyorlar. Tüm bunları değiştirip, yıkıp yerine orada bir sanayi toprağı yaratmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal alanının ‘konut arazisi’ olarak değişmesi üreticilerin tarımla uğraşmaktan vazgeçiriyor”

Aynı zamanda bu bölgenin karşısındaki tarımsal alanının ‘konut arazisi’ olarak değiştiğinin altını çizen Ebedi, bu durumun tarım üreticilerinin de tarımla uğraşmaktan vazgeçmeye teşvik ettiğini şu ifadelerle açıkladı; “Yolun hemen karşısı, parselasyon yapıldı ve o bölgeyi ‘konut arazisi’ olarak değiştirildi. Çünkü narenciyelerin satılmaması, tarımda üreticinin ürettiği değerine uygun bir piyasa bulamamasından dolayı maalesef artık üreticilerimiz üretim yapmaktan vazgeçiyorlar ve tarım arazilerini ya şirketlere veya kendilerine bireysel olarak parselasyonunu yapıp o şekilde satışını yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Beton santralinin kurulması öngörülen alan 13 dönüm olduğunu belirten Ebedi, bu mülkün tarımdan sanayiye dönüştürülmesi hedefi olduğunu, aksi takdirde sanayi dairesinden bu santralin kurulmasıyla ilgili şirketlerin izin alamadığını belirtti.

“İmar Planı’nda ‘tarım arazisi’ diye geçen yerler yüksek katlı binalara dönüşecek”

Lefke imar planını devreye koymamalarındaki görüşünü belirten Ebedi, “buradaki inşaat firmalarının rant sisteminin devamlılığının sağlaması, çünkü eskiden iki bin veya beş yüz sterlin olan bir arsanın değeri, şu an Gaziveran bölgesinde en son 200 bin sterlin rakamlarına kadar çıkmıştır. Burada birçok talep var ve birçok yabancı iş insanı büyük yatırım veya site yapmak için bir şekilde buradan mal satın aldı. Bunun karşılığında maalesef merkezi otorite, hazırlanan planı onaylamıyor ki ÇED raporu gelsin, onay süreçleri bitsin ve bu insanlar mağdur olmasın bakış açısıyla bakıyorlar. Bu diğer taraftan yasal boşluklara sebep olmaktadır. Bugün İmar Planı’nda ‘tarım arazisi’ diye geçen yerler imara açılabilir duruma parselasyon projeleriyle birlikte döner ve binalar alçak katlı veya müstakil ev dediğimiz konut durumundan, yüksek katlı binalara dönüşür” dedi.

“Türkçe konuşmayan insanlar mülk sahibi oluyor, fakat temel ihtiyaçlarını bile onlara sunamıyoruz”

Ayrıca bu mülkleri satın alan kişilerin bölge halkı ve yerli insanlar olmadığını hatırlatan Ebedi, Türkçe konuşmayan kişilerin Kıbrıs’ın kuzeyinde artık mülk sahibi olduğunu, bu durumun da Lefke bölgesinde farklı sorunlara yol açacağını savundu.

Ebedi, “Eğitim hakkını Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşen insanların çocuklarına sağlayamayacak durumdayız. Okullardaki eğitim sadece Türkçe seviyesindedir. Biz buraya yerleşen insanların bunun garantisini veriyoruz ‘buyurun gelin buradan konut alın, doğayla iç içe bir yaşam sizi bekliyor’ ancak onlar buraya geldikten sonra ne taahhüt ettiğimiz temiz denizi kullanımlarına sunabiliyoruz, ne kaliteli suyu, ne kaliteli çevreyi, ne de en temel ihtiyaç olan sağlık ve eğitim hakkını tanıyabiliyoruz bu insanlara. Bunların hepsinin detaylı olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece beton santrali veya inşaat alanlarının inşaat sektörünün patlamasının dönemlik bir algı olduğunun ötesinde, uzun vadede bize neler kaybettireceğini ve neler kazandıracağını da hesaplanması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya:

“Yasaya göre beton santralleri organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulabilir veya bir alan ‘özel organize sanayi alanı’ ilan edilebilir"

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, imar planı çalışmasını Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi ile birlikte çalışmalar yaptığını ve iki buçuk yıldır önce bu planın daireye iletildiğini belirtti. Kaya, “süreç aslında o günlerde tamamlanabilirdi, bu şekliyle Resmi Gazete’ye ilgili daire bunu göndermesi gerekiyordu. O zamandan bu güne kadar orada bekletiliyor” şeklinde konuştu.

Sanayi bölgesi olarak tek bir talep olduğunu belirten Kaya, bunun ‘Mobil Beton Santrali’’nin kurulması için bir talep söz konusu olduğunu dile getirdi. Bununla ilgili de farklı dairelerin görüşlerinin oluşması gerektiğini söyleyen Kaya “bize bunun talebi yapıldı biz de ilgili dairelere; Karayolları Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Tarım Dairesi, Sanayi Dairesi ve Elektrik Kurumu’na bu talepleri aktardık ve onların görüşlerini toparladık. Uygun görüldüğü takdirde bu projenin hazırlanması için bir ÇED raporu gerektiriyor” dedi.

Kaya, “yasaya göre beton santralleri organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulabilir veya bir alan ‘özel organize sanayi alanı’ ilan edilebilir bunun için öyle bir gereklilik var. Kurulmayı talep edilen yer Sanayi bölgesi değil, bu işlemin yapılabilmesi için orası da ‘özel sanayi bölgesi’ alanı olarak ilan edilebilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.